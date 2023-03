Ferido grave num incêndio urbano em Mondim de Basto 

Um homem de 55 anos, residente na freguesia de Vilar de Viando, em Mondim de Basto, ficou em estado grave depois de um incêndio ter deflagrado na casa onde mora.

O alerta foi dado pouco depois das 9.30 horas desta sexta-feira. Quando os bombeiros chegaram ao local, o piso superior da casa estava todo tomado pelas chamas.

"É uma habitação unifamiliar, com cerca de 40 anos, e onde mora apenas o senhor que ficou ferido", disse ao JN Carlos Magalhães, comandante dos Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto. O piso superior ficou inabitável, embora as chamas não tenham afetado o telhado, apenas a laje do teto.

A vítima sofreu queimaduras e inalou fumo, tendo sido estabilizada no local pelas equipas de socorro e depois helitransportada para o Hospital de Vila Real, a partir do Estádio Municipal de Mondim.

Nesta ocorrência, estiveram meios dos Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto, dos Bombeiros Voluntários de Celorico de Basto, a SIV de Amarante do INEM, bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Real.

As causas do incêndio estão a ser apuradas. A GNR tomou conta da ocorrência.