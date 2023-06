Hotel devoluto vai ser habitação social em Mondim de Basto

Carlos Rui Abreu Hoje às 20:16 Facebook

Fundos do Plano de Recuperação e Resiliência vão permitir alojar 18 famílias a preços acessíveis e eliminar mancha urbanística com 40 anos do centro da vila.

Há 40 anos que um edifício localizado no centro da vila de Mondim de Basto ganhou forma mas nunca ganhou vida. O projeto inicial apontava para um hotel de cinco estrelas mas a acumulação de charcos no prédio devoluto levou a população a batizá-lo de "Hotel das Rãs".

O problema urbanístico está em vias de ser resolvido com um investimento público de 3,1 milhões de euros, que transformará o edifício "fantasma" em 18 fogos habitacionais que serão disponibilizados com rendas acessíveis.