Idosa cai para lareira e fica ferida com gravidade em Vila Real

Uma mulher de 77 anos ficou esta sexta-feira com ferimentos graves na sequência de uma queda para uma lareira em Vilar de Ferreiros, no concelho de Mondim de Basto, segundo fonte dos bombeiros.

O comandante dos bombeiros de Mondim de Basto, Luciano Reis, disse à agência Lusa que, na sequência da queda, a idosa terá ficado com queimaduras graves no corpo.

A mulher vivia sozinha e terão sido os familiares e vizinhos a dar o alerta, pelas 15:16.

Para o local foram mobilizados 13 operacionais, dos bombeiros, GNR, equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e ainda o helicóptero do INEM que transportou a idosa para o Hospital de São João, no Porto.

Na semana passada, duas pessoas morreram no distrito de Vila Real, após queda para lareiras.

No dia 30 de dezembro, um homem de 58 anos morreu depois de ter caído numa lareira, em Rendufe, concelho de Valpaços e, no dia 02, um homem de 76 anos ficou com queimaduras graves no corpo depois de também ter caído para uma lareira em sua casa, em Souto Maior, concelho de Sabrosa. Este idoso acabou por morrer no dia a seguir no hospital.

As autoridades alertam para os cuidados redobrados que é preciso ter nesta altura do ano, em que as temperaturas estão muito baixas na região, com os sistemas de aquecimento, nomeadamente as lareiras.