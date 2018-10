Hoje às 15:38 Facebook

Twitter

Concurso pecuário maronês vai ser o centro das atenções.

A vila de Mondim de Basto acolhe no próximo domingo uma das maiores feiras de gado da região, num território que se tem afirmado como uma referência no que diz respeito ao setor pecuário, nomeadamente com a qualidade da carne maronesa.

Leia mais em A Voz de Trás-os-Montes