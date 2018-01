Idosa morre carbonizada em Mondim de Basto

Hoje às 12:52 Facebook

Twitter

Uma mulher de 82 anos foi encontrada carbonizada, esta terça-feira, na sua casa na aldeia de Bilhó, em Mondim de Basto. A idosa vivia sozinha e suspeita-se que terá caído na lareira.

"Recebemos um alerta para uma vítima carbonizada. Quando chegamos ao local, encontramos o corpo perto da lareira, mas não sabemos ao certo em que altura aconteceu o acidente", explicou o comandante dos bombeiros de Mondim de Basto, Luciano Reis.



O alerta foi dado, por volta das 10 horas, por uma vizinha que deu pela falta da mulher. As autoridades estão a investigar as causas do acidente.