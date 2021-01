Mondim de Basto isenta empresas "confinadas" de água, lixo e saneamento

Carlos Rui Abreu Hoje às 11:32 Facebook

O município de Mondim de Basto decidiu, esta quinta-feira, reforçar o apoio às empresas e às famílias neste período de pandemia.

Todas as empresas do concelho vão manter o desconto de 60% no total das faturas de água, lixo e saneamento, definido há dois meses, mas a grande novidade é a "isenção total do pagamento da fatura da água, saneamento e resíduos sólidos para as empresas que tenham sido obrigadas a encerrar ou cuja atividade tenha sido fortemente condicionada pelas restrições impostas", devendo junto dos serviços da autarquia fazer prova dessa situação.

As famílias vão também beneficiar da "isenção de pagamento de todas as taxas fixas de água, saneamento e resíduos sólidos, por forma a compensar algum acréscimo de consumo resultante da permanência em casa".

Estas medidas serão já plasmadas nas faturas de janeiro e a necessidade de manutenção ou reforço das mesmas será reavaliada mensalmente "para amenizar o efeito da crise e promover a recuperação económica das empresas e das famílias, de acordo com a disponibilidade orçamental", informou o município em comunicado.