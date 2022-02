Professores no meio do rebanho para pastor acabar o curso

Jovem de 21 anos de Varzigueto, em Mondim de Basto, encontrou na escola um aliado e terminou formação técnica.

João Alves é um jovem como poucos que ainda vão resistindo nas mais recônditas aldeias de Portugal. Aos 21 anos nunca se sentiu tentado a sair de Varzigueto, em Mondim de Basto, para tentar a sorte. Quer mesmo continuar a ser pastor e seguir a tradição da família. Mas João não quer ser só mais um pastor, quer ser melhor pastor. Nos últimos dois anos, marcados pela pandemia, fez um enorme esforço para concluir o 12.º ano e encontrou na escola o aliado ideal para essa aventura. Uma escola com professores raros, capazes de lhe irem dar aulas na montanha, no meio do rebanho, ou em casa do pastor.

"Até ao nono ano, não gostava muito da escola, não tinha nada ligado à agricultura, mas depois comecei a adorar, quando fui para Fermil", contou ao JN. Em Fermil, no vizinho concelho de Celorico de Basto, encontrou a motivação na Escola Profissional e Agrícola. "Gostei muito das aulas", recordou, salientando um episódio que o marcou de forma positiva. "O professor falou do 'Guardador de Rebanhos', de Alberto Caeiro, e expliquei à turma o que fazia e senti-me muito bem. Alguns dos meus colegas não tinham noção do que é esta vida de pastor".