Hoje às 18:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O surto do coronavírus provocou mais uma baixa no calendário de provas trail running nacionais. O Trail Fisgas de Ermelo, em Mondim de Basto, que tinha data marcada para 19 de abril, foi agora reagendado para 5 de outubro.

A organização informa que as inscrições realizadas até ao momento se mantêm ativas para a nova data ou, caso assim optem, podem anular a inscrição com direito a 100 por cento do reembolso.

Leia mais em A Voz de Trás os Montes