72 horas à borda d'água em Montalegre para pescar peixe grande

Eduardo Pinto Hoje às 16:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Concurso prevê que todo o pescado seja devolvido com vida.

A José Fernandes quase lhe custou mais arranjar forma de viajar entre França e Portugal do que tirar uma carpa de 4,275 quilos da Barragem do Alto Rabagão, em Montalegre.

Instalou-se, montou as tendas, lançou as canas e, pouco depois, puxou o primeiro exemplar da única espécie de peixe que conta para o Pisões Carp Classic. O primeiro dos muitos que hão de ser retirados pelos cerca de 100 participantes, entre as 11 horas de anteontem e as 11 de amanhã, quando acabar o concurso de 72 horas consecutivas, dia e noite.