Bruxas e poções mágicas voltam a assombrar Montalegre

Nesta sexta-feira 13 são esperadas dezenas de milhares de pessoas numa das mais famosas e genuínas festas de rua do país.

Foram dois anos a espreitar pelas frinchas das portas e por debaixo das telhas, a congeminar maldades que não cumpriram e a ulular de desespero pelos sustos abafados. Mas como não há bem que sempre dure nem mal que nunca acabe, o espartilho da covid-19 volta a permitir que as bruxas assombrem Montalegre. E, calhando o 13 de maio nesta sexta-feira, todas as pragas se alinham para uma noite terrífica na terra do padre Lourenço Fontes.

Este símbolo humano do concelho há de voltar a subir ao palco junto ao castelo, à meia-noite, para "benzer" a queimada que aquecerá as almas dos milhares de visitantes esperados. E há de estar junto ao bruxo Queiman e à donzela Andrea Pousa, outros reis da animação.