GNR e bombeiros resgatam casal perdido no Gerês

Um casal foi resgatado, ao final da tarde desta segunda-feira, pela GNR e pelos Bombeiros, num trilho do Parque Nacional da Peneda Gerês.

Com idades entre os 30 e 35, os cidadãos, residentes em Lisboa, estavam desorientados e desidratados quando foram encontrados por militares do Posto de Busca e Resgate em Montanha, da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro da GNR.

Os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, que participaram nas operações, acabaram por não ter de transportar o casal ao Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, já que foi assistido no local.

O casal, de férias numa unidade hoteleira do Parque Nacional da Peneda-Gerês, tentava chegar ao chamado Poço Azul, quando se perdeu na zona do Arado, localidade de Ermida, no concelho de Montalegre.

A ocorrência foi registada pelo Posto Territorial da GNR da Vila do Gerês.