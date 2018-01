Dois mortos em despiste violento em Montalegre

Sandra Borges Hoje às 09:28 Facebook

Twitter

Dois homens, com 27 e 36 anos, morreram, esta segunda-feira de madrugada, na sequência de um despiste violento de uma viatura ligeira, no centro da vila de Montalegre, a cerca de 200 metros do Centro de Saúde local.

"A viatura embateu com grande violência num muro e numa casa, por volta da 1.40 horas da madrugada. As duas vítimas tiveram de ser desencarceradas", explicou o segundo comandante dos bombeiros de Montalegre, Miguel Monteiro.

Os dois homens foram transportados para o centro de saúde, onde o médico acabou por declarar o óbito. As vítimas, uma natural de Montalegre e outra de nacionalidade francesa, viviam em França e estavam em Montalegre a passar férias.

No local, estiveram 11 operacionais, apoiados por quatro viaturas, dos bombeiros de Montalegre e da Guarda Nacional Republicana, que está a investigar as causas do acidente.