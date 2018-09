Incêndio de grandes proporções no Parque Nacional da Peneda-Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 20:08, atualizado às 21:36 Facebook

Um incêndio com grandes proporções deflagrou, na tarde deste domingo, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, na zona de Cabril, que pertence já ao concelho de Montalegre.

Segundo apurou o JN, o incêndio, detetado cerca das 17.55 horas, começou a ser combatido por 197 bombeiros, com 62 viaturas e três meios aéreos. Às 21 horas, os meios aéreos já não estavam envolvidos nas operações.

O incêndio tem duas frentes ativas e está a lavrar numa "zona de povoamento florestal muito íngreme e acidentada", com acessos reduzidos, de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.

A mesma fonte explicou que "não há povoações nem bens em risco" e que os operacionais no terreno estão a tentar descobrir mais acessos para combater o fogo.

O fogo florestal, já o maior este ano naquela área do Parque Nacional da Peneda-Gerês, começou numa área limite entre os distritos de Braga (Ermida, Terras de Bouro) e de Vila Real (Cabril, Montalegre) e tem o seu epicentro registado na localidade de São Ane, em Cabril. O incêndio está a lavrar numa zona de povoamento florestal.