Eduardo Pinto Hoje às 17:55, atualizado às 19:15 Facebook

Twitter

Estava prometido e cumpriu-se este sábado à tarde: já nevou em Montalegre. Durou pouco tempo, mas o frio vai continuar, embora sem previsão de mais precipitação.

A primeira neve de outono caiu este sábado à tarde no concelho de Montalegre, no norte do distrito de Vila Real, com destaque para as zonas mais altas. Devido à queda da temperatura, os flocos começaram a pintar de branco a Serra do Larouco.

Durou pouco. O vice-presidente da Câmara de Montalegre, David Teixeira, disse, ao JN, que "durante a tarde a temperatura baixou para os dois graus", o que criou condições para que a precipitação ocorresse sob a forma de neve. "A primeira depois do verão", acentuou, salientando que se as temperaturas continuarem baixas "pode nevar mais".

Não obstante, a neve desta tarde não causou qualquer transtorno em terras do Barroso. No Circuito Automóvel Internacional de Montalegre este é um fim de semana de prova da Taça Nacional de Ralicrosse e não houve qualquer condicionalismo. "Tudo está a decorrer como programado", realçou David Teixeira.



As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para temperaturas próximas de zero em Trás-os-Montes na madrugada deste domingo. O máximo a que poderão subir ao longo do dia será até aos 12 graus. Não está prevista precipitação, sobre a forma de chuva ou neve.