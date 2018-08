Jovem em estado grave após queda enquanto cortava árvores em Montalegre

Sandra Borges 29 Maio 2018 às 17:04 Facebook

Um jovem de 25 anos sofreu ferimentos considerados muito graves, esta terça-feira, após cair de uma altura de "cerca de três a quatro metros" quando estava em cima de um carregador frontal a cortar árvores em Pondras, Montalegre.

O comandante dos bombeiros de Salto, Hernâni Carvalho, explicou que "a vítima estava a trabalhar com uma máquina agrícola quando sofreu a queda". "Ele estava a cortar árvores com uma motosserra em cima do frontal. Estaria a uma altura de cerca de três a quatro metros", explicou o comandante dos voluntários de Salto.

O alerta foi dado perto da 15 horas por um homem que estava a trabalhar com o ferido.

Para o local foram acionados 13 operacionais e três viaturas dos bombeiros de Salto, a ambulância de Suporte Básico de Vida (SIV) de Montalegre e a GNR. O jovem foi transportado no helicóptero do INEM para o hospital de Braga.