Lutas de bois de Montalegre com mais adeptos que os jogos de futebol

Há um campeonato que começou com 16 animais de mais de mil quilos e transferências de milhares de euros.

As chegas de bois de Montalegre não têm nada a ver com futebol, mas apenas dois machos às cornadas conseguem despertar "mais interesse" que 22 homens a disputar uma bola, garante Nuno Duarte, presidente da Associação Etnográfica O Boi do Povo. Há, até, um campeonato e um mercado de transferências, que, mesmo sem atingir os valores dos craques dos relvados, envolvem vários milhares de euros.

Nuno Duarte diz que "há quem tenha dado seis mil euros por um boi bom nas chegas, dos que quase nunca perdem". Mas, por norma, os preços variam entre "dois mil e três mil euros". O investimento é recuperado se a época correr bem. É quase como na Liga dos Campeões de futebol. Um boi pode arrecadar perto de três mil euros se vencer o torneio ou ficar-se pelos 500 se for eliminado na primeira fase.