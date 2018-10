Hoje às 15:51 Facebook

As duas autarquias do Alto Tâmega estão entre os 35 municípios nomeados para a cerimónia de entrega dos Prémios Município do Ano - Portugal 2018 que vai acontecer no dia 16 de novembro, em Guimarães.

As Câmaras de Montalegre e de Valpaços estão entre as 35 autarquias nomeadas para nove categorias e para o grande prémio final da 5ª edição dos Prémios Município do Ano - Portugal 2018.

