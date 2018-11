Montalegre vence prémio Município do Ano 2018

Hoje às 16:28, atualizado às 16:32 Facebook

Montalegre foi o grande vencedor do Prémio Município do Ano 2018 da região Norte, na categoria das localidades com menos de 20 mil habitantes, com o evento "Sexta 13 - Noite das Bruxas".

Montalegre arrecadou o Prémio Município do Ano 2018 na região Norte, na categoria das localidades com menos de 20 mil habitantes, numa cerimónia que aconteceu no Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães. Nesta quinta edição, foram a concurso 54 candidaturas e o júri nomeou 35 projetos para o prémio final e para nove categorias, entre estas a que Montalegre se consagrou vencedora.

