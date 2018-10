Hoje às 16:39 Facebook

O executivo de Montalegre recebeu com "espanto" a notícia de que a prova do Mundial Rallycross deixa de ser realizada, em 2019, no circuito internacional.

A rescisão unilateral por parte da IMG, sem aviso prévio, do contrato que assinou com a autarquia provocou um profundo mau estar no seio do executivo.

