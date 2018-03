Nevão volta a encerrar escolas em Montalegre

Sandra Borges Hoje às 08:43 Facebook

Twitter

Cerca de 700 alunos ficaram em casa, em segunda-feira, devido à queda de neve que voltou a cair em Montalegre, a partir das 6 horas.

Este é o segundo nevão em menos de uma semana a afetar as atividades escolares.

A Proteção Civil Municipal e as corporações de bombeiros estão no terreno com limpa-neves a espalhar sal e a desobstruir as vias para evitar constrangimentos na circulação rodoviária.

Na terça-feira passada, os alunos do Agrupamento de Escolas Doutor Bento da Cruz também regressaram mais cedo a casa por precaução e no dia seguinte ficaram em casa por motivos de segurança, devido ao gelo acumulado nas estradas do concelho.