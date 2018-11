Neve volta a cair em Montalegre

Sandra Borges Hoje às 11:22 Facebook

A neve regressou a Montalegre, esta segunda-feira, e cobriu de branco os pontos mais altos do concelho barrosão, em especial entre as aldeias de Pitões das Júnias e Tourém.

"A neve está a acumular nos pontos mais altos do concelho, nomeadamente entre Pitões das Júnias e Tourém. Já enviamos um limpa-neves para fazer a limpeza das vias e evitar possíveis constrangimentos", explicou o vice-presidente da Câmara de Montalegre e responsável pela Proteção Civil Municiapal, David Teixeira.

Em Montalegre, no distrito de Vila Real, os primeiros flocos da estação caíram há 10 dias.

No centro da vila e em outros pontos do concelho "também caiu alguma neve misturada com chuva". David Teixeira acredita que a queda de neve não deverá causar constrangimentos ao longo do dia, nomeadamente no funcionamento das escolas e outros serviços.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê hoje para o distrito de Vila Real aguaceiros, que serão de neve acima de 1000/1200 metros, e vento, por vezes forte, nas terras altas e ainda pequena descida de temperatura.