Ossadas humanas encontradas na barragem do Alto Rabagão

Ossadas humanas foram encontradas, quinta-feira, numa ravina junto à barragem do Alto Rabagão, em Montalegre.

O comandante dos bombeiros voluntários de Montalegre, David Teixeira, explicou ao JN que "as ossadas foram avistadas numa ravina, num local de difícil acesso, por uns turistas espanhóis que andavam a passear", junto à barragem do Alto Rabagão, também conhecida como barragem de Pisões.

As ossadas já foram recolhidas e a Polícia Judiciária de Vila Real está a investigar o caso.

Há suspeitas de que possam pertencer a um homem com 40 a 50 anos, natural de Amares, cuja mota foi encontrada, há vários meses, abandonada nas imediações do local onde estavam as ossadas.