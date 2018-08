Septuagenário em estado grave após cair numa ravina em Montalegre

Sandra Borges Hoje às 16:15 Facebook

Um homem de 76 anos sofreu ferimentos graves, este sábado, depois de ter perdido o controlo do automóvel e ter caído "cerca de 15 metros por uma ravina abaixo" na Estrada Regional 311, perto da localidade de Venda Nova, em Montalegre.

"A vítima teve de ser desencarcerada e sofreu politraumatismos. Foi estabilizada pelas nossas equipas de socorrismo e pela SIV de Montalegre. Posteriormente, foi transportada de helicóptero do INEM para o hospital de Vila Real", explicou o comandante dos bombeiros de Salto, Hernâni Carvalho.

Participaram nas operações de socorro 23 operacionais dos bombeiros de Salto e Montalegre e da GNR, com o apoio de sete viaturas, entre as quais a ambulância SIV de Montalegre, e o helicóptero do INEM.