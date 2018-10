Três pessoas perdidas na Serra do Gerês em dia de mau tempo

Eduardo Pinto Hoje às 20:41 Facebook

Twitter

Três pessoas de nacionalidade portuguesa perderam-se, ao final desta tarde de sábado, na zona dos Carris, freguesia de Cabril, concelho de Montalegre.

O trio de caminheiros passava na área das Minas das Sombras, quando "foram surpreendidos por queda intensa de neve e pelo nevoeiro", disse, ao JN, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Montalegre, David Teixeira.

O alerta foi dado pelos três homens, cerca das 18.20 horas, através de uma chamada telefónica para os Bombeiros de Montalegre. "Disseram estar desorientados e cheios de frio, mas que não estavam feridos", notou ainda David Teixeira. Para o local referenciado, próximo da fronteira com Espanha, seguiram duas equipas das corporações de bombeiros de Montalegre e Salto, com o objetivo de os resgatar.

Durante esta tarde a temperatura baixou para dois graus naquela região do Barroso e registou-se queda de neve. Porém, não causou qualquer transtorno. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para temperaturas próximas de zero em Trás-os-Montes na madrugada deste domingo.