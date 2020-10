Montalegre tenta regressar à normalidade após surtos de covid-19

Eduardo Pinto Hoje às 20:40 Facebook

Montalegre está lentamente a tentar regressar à normalidade possível depois dos dois surtos de covid-19 que afligiram os barrosões nas últimas semanas, principalmente na freguesia de Salto, onde foram registados cerca de 70 dos 80 casos do concelho.

O presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Orlando Alves, disse ao JN que, neste momento, a situação está a ser vivida com "muita tranquilidade", pois "as cadeias de transmissão do vírus estão estancadas". Há funcionárias do Lar de Nossa Senhora do Pranto, em Salto, que "estiveram em isolamento profilático e já estão a regressar paulatinamente ao trabalho", acrescenta.

O autarca nota que o agravamento da pandemia no concelho que lidera serviu para que passasse a existir uma "grande consciencialização" para a "necessidade de os barrosões serem cautelosos, evitarem grande aglomerados e cumprirem todas as normas emanadas pela Direção-Geral da Saúde". Pelo que tem constatado, a população do concelho "tem estado a portar-se lindamente".

Orlando Alves remete um ponto da situação para os próximos dias, mas já prevê que seja possível "aliviar" algumas das medidas restritivas que foram tomadas para travar o contágio, no âmbito do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, ativado no dia 2 de outubro, depois de detetados os primeiros casos positivos no Lar Nossa Senhora do Pranto.

"Pretendemos, eventualmente, retomar as feiras quinzenais em Montalegre e as semanais em Salto, porque as atividades económicas anseiam que se tenha isso em atenção", sublinha o autarca. Para esta semana está também prevista uma posição sobre as medidas a tomar para o fim de semana do Dia de Todos os Santos.

No concelho de Montalegre, a covid-19 contribuiu para a morte, este domingo, no hospital de Vila Real, de um homem de 66 anos que tinha sido infetado no lar de Salto, onde vivia há 20 anos. O utente sofria também de outras patologias.