Padre Fontes junta sal na queimada para afugentar as bruxas em Montalegre

Mistela à base de aguardente é um dos pontos altos da Sexta 13, que se celebra na sexta-feira. Evento atrai milhares e movimenta a economia local.

É sentado à lareira de casa, em Vilar de Perdizes, que o padre Lourenço Fontes nos confessa a novidade para a queimada da primeira Sexta 13 deste ano: "Quando a estiver a preparar vou lá enfiar uma mão-cheia de sal. Também serve para afastar o mal. Antigamente deitava-se por cima do lombo das vacas para as bruxas não lhe entrarem". A queimada com mil litros de aguardente, açúcar, vinho, maçã, canela e outros preparos ficará ainda mais forte e quem a tomar, assevera o padre, poderá "esconjurar todos os males, como fome, sede, sono, tristeza ou depressão". Porque a mistela "anima e liberta dos traumas e das bruxas".

Na verdade, também aquece. Montalegre orgulha-se de ser terra fria e até a neve, quando aparece, se transforma em chamariz de milhares. Não está prevista para amanhã, mas das bruxas ninguém se livra, embora nem toda a gente acredite nelas. Ou, pelo menos, não o diga em voz alta.