Pesadelo em Montalegre: "Os javalis dão cabo de tudo"

Agricultores de Montalegre deixaram de fazer sementeiras, pois já não compensam, e exigem intervenção do Governo.

A caminho de um terreno onde tem centeio semeado, João Rua vai apontando para todo o lado. "Está a ver? Tudo fuçado! Os javalis entram nas terras e dão cabo de tudo", insiste o agricultor de Codeçoso, Montalegre. Nas outras aldeias do concelho, a mesma coisa. "Já deixei de semear, não vale a pena", lastima António Pires, em Castanheira.

O ódio ao javali aumenta a cada ano que passa. A população tem aumentado muito. As medidas de controlo têm sido poucas. João Rua, 56 anos, chega ao quase hectare de centeio viçoso e desenrola o lamento: "Lá para junho, quando estiver criado, com grão, virão os javalis esbandalhar tudo. Vão comer, dormir e fazer o serviço (necessidades). Quando vier a debulhadora, nem a palha conseguirá apanhar. Haveria de dar 100 fardos, mas dará metade ou menos. Haveria de dar 30 sacos de centeio, mas dará 10, o que semeei".

É neste terreno que João Rua recorda o seu pior embate com a realidade dos javardos. "Plantei 800 quilos de batatas e deviam render uns sete mil, mas só apanhei três mil. Tive um prejuízo de dois mil euros".

Pegadas dos javalis Foto: Rui Manuel Ferreira / Global Imagens

Nas terras onde João tem milho, ainda foi pior. "Nem uma cana de lá tirei, quanto mais uma espiga!" "Só vendo é que se acredita", torna António Pires, 73 anos, que de um campo de milho tirou apenas "50 canas". "Nunca se viram lameiros fuçados ou centeios e milhos destruídos como agora", lamenta, enquanto João faz uma comparação: "Há 30 anos, havia 500 javalis, hoje haverá cinco mil ou mais, só em Montalegre". "Se não tomarem conta de nós, a agricultura no concelho vai acabar", torna António.

Ambos concordam que era preciso unirem-se todos e irem Lisboa, "bater o pé a quem manda". Já foram à Câmara de Montalegre falar com o presidente, Orlando Alves. Este está "sensível ao problema e às reclamações". Foram reportadas ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, mas até agora sem sucesso. "A diretora regional do Norte está do nosso lado, mas quando a informação chega aos muros da capital, tudo esbarra e volta para trás", critica.

Orlando Alves vinca que "o javali é uma praga que destrói tudo à sua passagem". Antigamente, "em quase todas as casas havia uma espingarda e havia gente com coragem para os enfrentar". Hoje, "as populações estão envelhecidas e demasiado expostas à voracidade do javardo".

Adelina e António Foto: Rui Manuel Ferreira / Global Imagens

Mais batidas

Agricultores e autarca defendem que "as batidas ao javali sejam permitidas durante todo o ano". "Os caçadores estavam entretidos, dinamizava-se a economia local e salvaguardavam-se os interesses destes resistentes", frisa Orlando Alves.

A Câmara solicitou a harmonização do calendário português de batidas com o galego. "Eles começam a matar em agosto, nós só em outubro. Quando os javalis se sentem perseguidos lá, instalam-se do lado de cá, comem e bebem à tripa-forra e fazem desesperar os nossos agricultores", conclui.