Rafael quis ajudar: fez bolos da Páscoa e ofereceu aos mais carenciados de Montalegre

Rafael Pereira, 27 anos, pasteleiro. Pôs mãos na massa, fez cerca de 30 bolos (de amêndoa e chocolate) para retratar o espírito pascal e fê-los chegar às famílias mais carenciadas do concelho de Montalegre.

Rafael Pereira nasceu na Suíça, regressou à terra natal da mãe, em Montalegre, com 13 anos e diz que foi "muito bem acolhido", tanto que decidiu não emigrar mesmo com as várias oportunidades que teve para o fazer. "Prefiro até se calhar ganhar menos e ficar aqui nesta terra para não a despovoar".

A vontade de praticar uma ação de solidariedade "há muito que existia" e foi possível agora aproveitar o talento para os doces. Numa altura em que "as dificuldades financeiras em algumas famílias aumentaram" sustenta, devido à crise de pandemia que o país atravessa, Rafael quis ajudar e foi para a cozinha fazer bolos.

Contactou a câmara municipal, contou a ideia e a vontade que tinha de distribuir os doces pelas famílias "mais carenciadas". A autarquia agilizou a lista daqueles que fazem parte desse grupo e com "todas as medidas de segurança" fizeram a distribuição.

Um cabaz, com uma forma octogonal em madeira, e lá dentro um bolo de chocolate ou amêndoa e um laço a fechar o embrulho.

Rafael dedica-se à pastelaria por conta própria há cerca de 5 anos, e faz serviços em pastelarias quando é necessário. A curiosidade pela cozinha já se manifestava quando via a mãe a fazer bolos e desde então esteve sempre ligado à restauração.

Desta vez o investimento próprio permitiu a confeção dos cerca de 30 bolos, mas tenciona no futuro fazer mais ações do género e com uma fornada maior.