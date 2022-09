Rallycross é "turbo" para economia de Montalegre

Prova do Campeonato do Mundo deverá atrair 20 mil pessoas. Câmara prevê impacto superior a 1,5 milhões de euros. Alojamento e restauração são setores mais beneficiados.

Montalegre conta receber este fim de semana cerca de 20 mil pessoas para assistirem à prova portuguesa do Campeonato do Mundo de Rallycross. A enchente contribui para a dinamização da economia do concelho e de outros vizinhos, no Norte do distrito de Vila Real e na Galiza. Os estudos já realizados revelaram que o evento é um "turbo" para a região, rendendo acima de "um milhão e meio de euros", de acordo com o vice-presidente da Câmara, David Teixeira.

Os bólides começam a acelerar no Circuito Internacional de Montalegre a partir das 9 horas de hoje, mas a vila barrosã já está a mexer há vários dias. E à medida que forem sendo ultrapassadas etapas no programa, rumo às finais, agendadas para amanhã à tarde, mais movimento vai ter.