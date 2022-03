Toneladas de lixo em barragem de Montalegre

Eduardo Pinto Hoje às 08:14 Facebook

Descida de mais de 30 metros do nível da água da albufeira do Alto Rabagão pôs a descoberto resíduos de todo o tipo. Limpeza começou ontem e envolveu 150 pessoas.

Uma garrafa de vidro aqui, um saco de plástico ali e uma lata de sardinhas além. Espalhados nem parecem muitos. Reunidos em sacos são aos milhares. Toneladas. Estes e outros lixos estão por todo o lado na barragem do Alto Rabagão, em Montalegre. Representam o acumular de décadas de maus hábitos de locais e forasteiros, agora mais expostos pela descida de mais de 30 metros do nível da água, devido à seca.

A terceira maior albufeira do país tem 16 quilómetros de comprimento. Somando as duas margens é o dobro. Mas para lhe dar a volta de carro são cerca de 40 quilómetros. Ora, limpar todo este lixo, apenas durante o dia de ontem, era uma utopia. No entanto, as cerca de 150 pessoas que lá andaram a recolher lixo, separando-o para reciclagem, deram o pontapé de saída numa empreitada que vai ter novos episódios.