Vila Real suspende missas em Montalegre

A Diocese de Vila Real anunciou, esta sexta-feira, que suspendeu temporariamente as missas e outras atividades pastorais no concelho de Montalegre devido ao agravamento da situação pandémica.

Em comunicado, a diocese referiu que, atendendo ao agravamento da situação pandémica na zona do Barroso e por solicitação das autoridades locais, decidiu "suspender temporariamente as celebrações do culto e outras atividades pastorais nas paróquias do Arciprestado do Barroso (concelho de Montalegre) até que as condições melhorem".

Relativamente aos funerais salientou que "devem ter celebrações breves e sejam restritos aos familiares, respeitando todas as regras em vigor".

"Apelamos aos cristãos para que cumpram o preceito dominical acompanhando a eucaristia pela televisão, rádio ou Internet. Os sacerdotes continuarão a celebrar privadamente nas igrejas paroquiais pelo povo de Deus a eles confiado", salienta o comunicado.

O concelho regista casos de covid-19 nas freguesias de Salto e de Montalegre.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Unidade de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Tâmega, o concelho contabilizava 60 casos ativos na quinta-feira. Ao todo, há 112 casos ativos no Alto Tâmega e Barroso.

O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Montalegre foi acionado em 02 de outubro, após terem sido conhecidos os casos positivos em Salto, primeiro no Lar Nossa Senhora do Pronto, alastrando-se depois às escolas, bombeiros e particulares.

Em Montalegre, há casos no centro de saúde e uma utente do lar da Santa Casa da Misericórdia.

A autarquia implementou medidas para travar a covid-19, como a suspensão das feiras, desfasamento dos horários de trabalhos dos funcionários camarários e o encerramento do Castelo e, ainda hoje, deve anunciar um reforço de mais medidas.

Portugal contabiliza pelo menos 2.050 mortos associados à covid-19 em 82.534 casos confirmados de infeção, de acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).