Autarca de Murça pede apoios para "situação dramática" na agricultura

A Câmara de Murça vai ajudar os agricultores que sofreram elevados prejuízos em consequência da chuva e granizo que caíram nos últimos dias e dizimaram culturas. O presidente, Artur Lopes, fala numa "situação dramática" e diz já ter solicitado ao Governo a concessão de alguns apoios. "As pessoas não podem sentir-se abandonadas", sustenta o autarca.

Para já, o município vai ajudar com uma comparticipação na aplicação do cálcio nas vinhas danificadas pelas enxurradas que caíram na tarde de domingo e terça-feira.

No terreno, a avaliar os prejuízos na agricultura, estiveram esta quarta-feira os técnicos da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, mas também elementos da Agência Portuguesa do Ambiente a analisar o impacto do mau tempo.