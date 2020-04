Caso de Covid-19 deixa aldeia de Murça em alerta

Eduardo Pinto Hoje às 08:38 Facebook

A aldeia de Vilares, no concelho de Murça, está em alerta, depois de confirmado o primeiro caso de Covid-19, um doente oncológico que terá recebido visitas um dia antes de saber o resultado do teste.

A Câmara Municipal e a GNR têm estado a alertar os quase 150 habitantes para a necessidade de adotarem medidas que evitem um contágio comunitário.

O JN apurou que o doente, de 67 anos, regressou a casa, em Vilares, na passada sexta-feira, depois de algum tempo passado no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. No final do dia de sábado, recebeu o resultado de um teste à Covid-19. Positivo. Mas já tinha recebido visitas.

Domingo, após tomar conhecimento do caso, a Câmara Municipal de Murça "promoveu todas as iniciativas adequadas, de modo a alertar as pessoas que tiveram contacto com pessoas próximas [do infetado] para ficarem em isolamento profilático" e evitar o contágio comunitário.

O presidente do Município de Murça, Mário Artur Lopes, acrescentou, ao JN, que "a GNR procurou controlar o trânsito à entrada e à saída da aldeia, alertando as pessoas para terem mais cuidado".

Este o primeiro caso de Covid-19 no concelho de Murça, embora Mário Artur Lopes saliente que "ainda não consta como um caso oficial". Apesar disso, "deve ser divulgado para que as outras pessoas tomem cautelas".

Também participaram na operação de aconselhamento a GNR e os Bombeiros Voluntários de Murça, bem como a junta de freguesia de Carva e Vilares.