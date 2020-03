Despiste na prova Rampa de Murça faz dois mortos

Joaquim Gomes Hoje às 17:01 Facebook

Um piloto despistou-se, este domingo, na Rampa de Murça, matando dois espectadores e ferindo gravemente outros dois.

O carro que se despistou, um BMW M3, era conduzido por Luís Silva, empresário da construção civil de Vila Nova de Famalicão. Já no ano passado, Luís Silva protagonizou um aparatoso despiste na Rampa da Serra da Estrela.

No local, além de 23 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Murça, estão diversas forças do INEM, entre as quais um helicóptero para transportar os dois feridos graves, bem como a equipa de medicina e de enfermagem da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) estacionada no Hospital de Vila Real.