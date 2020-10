Executivo da Câmara de Murça tem covid-19 e trabalha a partir de casa

Eduardo Pinto Hoje às 19:53 Facebook

Os três elementos do executivo da Câmara de Murça têm covid-19. O presidente Mário Artur Lopes testou positivo a meio da semana passada. O vice-presidente António Luís Marques e a vereadora Vilma Pereira realizaram o teste na sexta-feira e também acusaram a presença do novo coronavírus.

A confirmação foi feita pelo Município de Murça no seu sítio oficial na Internet. Adianta que foram realizados testes laboratoriais à covid-19 às pessoas que tiveram contacto com o presidente da Câmara Municipal nos últimos dias. "Das análises colhidas, resultaram também positivos o vice-presidente António Luís Marques e a vereadora Vilma Pereira, assim como outras quatro pessoas do concelho de Murça", precisa.

Todos os casos positivos estão, desde quinta-feira, "em isolamento profilático e a seguir na íntegra as indicações das autoridades de saúde pública".

O Município acrescenta que "a evolução clínica do presidente é positiva, não revelando sintomas que inspirem maior preocupação". Em relação aos restantes membros do executivo anuncia que se encontram "em situação clínica estável".

Apesar desta situação de "isolamento social", o executivo da Câmara de Murça "acompanha a normal atividade da autarquia, assim como continua a dedicar especial atenção à evolução da situação epidemiológica do novo coronavírus no concelho".