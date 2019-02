Camionista desaparecido após acidente na A4

Sandra Borges Hoje às 14:12 Facebook

Um camionista de 45 anos está desaparecido, desde segunda-feira à tarde, depois de ter sofrido um despiste e o veículo pesado que conduzia ter ficado imobilizado numa escapatória da A4, perto de Murça, no sentido Vila Real - Bragança.

O homem foi visto a sair combalido do veículo pesado, em direção ao terreno ao lado da auto-estrada.

Ângelo Fernandes, natural de Guimarães, seguia em direção a Espanha quando se despistou, por volta das 16 horas. "Era uma viagem que ele estava habituado a fazer e conhecia bem o percurso", contou ao JN Sérgio Fernandes, irmão do homem desaparecido.

A GNR fez buscas nas imediações do local onde o camião ficou imobilizado, mas não encontrou sinais do homem. A família pede a quem tenha informações sobre o paradeiro de Ângelo Fernandes para que contacte as autoridades.