Gato salvo pelos bombeiros depois de enfiar a cabeça em cafeteira

Sandra Borges Hoje às 14:29 Facebook

Twitter

Um gato que tinha a cabeça enfiada numa cafeteira antiga foi salvo graças à prontidão dos Bombeiros Voluntários de Murça que conseguiram cortar minuciosamente o objeto.

O salvamento aconteceu, esta quinta-feira, na localidade de Cadaval, em Murça, depois de um popular ter ouvido o animal a miar insistentemente e de se ter apercebido que estava em sofrimento.

O comandante da corporação de Murça, Ricardo Inácio, explicou que "foi necessário fazer um corte minucioso" da cafeteira para remover o objeto da cabeça do gato, que "estava bastante aflito".

"Chegou a equacionar-se recorrer a outro tipo de método e chamar um veterinário, mas felizmente conseguimos evitar o pior e salvar o gato", explicou Ricardo Inácio. Desconhecem-se as circunstâncias que levaram o animal a ficar com a cabeça presa no objeto.