Sandra Borges Hoje às 22:13 Facebook

Twitter

Uma mulher de 76 anos morreu, este sábado, depois de ter caído a um poço em Noura, Murça. Os bombeiros foram chamados por volta das 17.39 horas para uma ocorrência de "pré-afogamento", mas depararam-se com a idosa já sem vida.

O comandante da corporação de Murça, Ricardo Inácio, afirmou ao JN que "o óbito foi declarado no local pela equipa médica da VMER de Vila Real".

No local estiveram 11 operacionais e quatro veículos. A GNR está a investigar as causas do incidente.