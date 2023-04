Marcelo inaugura museu dedicado ao soldado Milhões

Hoje às 18:07 Facebook

Casa de Aníbal Augusto Milhais, herói improvável da I Guerra Mundial, foi transformada num centro interpretativo. Fica na aldeia onde nasceu e criou nove filhos, em Valongo, Murça.

Como um soldado raso mobilizado para a primeira grande guerra, a partir da aldeia de Valongo, em Murça, se torna herói: corria o dia 9 de abril de 1918. Flandres, Bélgica. Quando todas as tropas aliadas retiraram, Aníbal Augusto Milhais ficou para trás. Fez orelhas moucas à ordem de um superior, pegou numa metralhadora e enfrentou sozinho uma ofensiva alemã. Movimentou-se rapidamente nas trincheiras enquanto disparava. Os germânicos ficaram iludidos. Pensaram que enfrentavam muitos, quando afinal era só um. Foram repelidos por três vezes, mas acabaram por contornaram a posição. Aníbal ficou para trás e acabou salvo, num pântano, por um oficial médico escocês.

Os atos de bravura do pequeno soldado valeram-lhe a mais alta condecoração militar nacional - a Ordem de Torre e Espada. "Tu és Milhais, mas vales milhões", disse-lhe o comandante Ferreira do Amaral, aquando do seu regresso à base, por ter permitido salvar todos os camaradas portugueses e escoceses que estavam naquela posição, na Flandres.