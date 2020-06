Murça: linguiças com veneno encontradas na via pública

Hoje às 18:37 Facebook

Um casal, que andava a passear os seus cães, encontrou vários sacos de plástico com linguiças espalhados na via pública à entrada da zona desportiva de Murça, em Vila Real.

Ontem por volta das 20 horas e 30, o casal andava a caminhar com os cães, perto do estádio municipal e do pavilhão, quando se depararam com três linguiças, sendo que um dos seus cães acabou por ingerir um quarto de uma das linguiças e está agora internado no hospital veterinário.

Quando chegou a casa, o cão "começou com espasmos, convulsões e contrações musculares e foi de urgência para o veterinário, onde ainda se encontra", explica a publicação do casal nas redes sociais.

