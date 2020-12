Murça oferece vales de compras a seniores e portadores de deficiência

Hoje às 16:28 Facebook

Nesta quadra natalícia, a Câmara Municipal de Murça, em Vila Real, oferece um vale de compras a cada munícipe com idade a partir de 65 anos ou portador de deficiência, com residência no concelho, para ser utilizado em compras de bens alimentares no comércio local, em todas as freguesias.

Em comunicado, a autarquia explica que a nova medida social contempla a "oferta de um vale no valor de 20 euros" por pessoa, e representa "não só um estímulo para o comércio local, fomenta o consumo de produtos locais", mas, de igual forma, "garante um apoio às pessoas e famílias".

Este apoio faz ainda mais sentido num ano "especialmente difícil e com tantos desafios, como o que estamos a viver", acrescenta a nota do município liderado por Mário Artur Lopes.

