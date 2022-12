Projeto preserva memória das mestras de Murça

Identificadas nove que durante décadas, no século passado, ensinaram em casa centenas de crianças a ler e escrever.

Luís Teixeira, 78 anos, sente uma certa emoção e nostalgia quando olha para a fotografia da mãe numa antiga escola de Murça. A Dona Marquinhas foi uma das nove mestras identificadas no concelho. Durante muitos anos do século passado receberam centenas de crianças em casa, a partir dos três anos, funcionando com uma espécie de educadoras de infância, alfabetizando, ensinando números, às vezes a fazer contas.

Luís Teixeira lembra-se de ter, com três ou quatro anos, "aprendido a escrever e a fazer contas de ouvido" quando estava com as outras crianças lá em casa. "A minha mãe chegou a juntar mais de 30", recorda.