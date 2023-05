Douro Vinhateiro atraiu 21 mil pessoas para correr ou caminhar

Prova juntou pessoas de 40 países em Peso da Régua, num evento que atrai gente de cada vez mais longe.

"Foi absolutamente extraordinário o que se passou hoje no vale do Douro". A frase de Paulo Costa, diretor da Global Sport, pontuou o fecho de mais uma edição da Meia Maratona do Douro Vinhateiro. Mais de 21.000 pessoas de 40 países correram ou caminharam pela Estrada Nacional 222, nos concelhos de Lamego e Armamar, e chegaram à meta na cidade de Peso da Régua.

Na competição masculina, Rui Teixeira (atleta do Sporting) venceu a prova de quase 21,10 quilómetros com um tempo de 1:05:36.977, menos 00:00:16,620 que o segundo, Fábio Oliveira, e menos 00:01:17:613 que o terceiro, Nuno Lopes. Segundo a tabela final de resultados, todos se apresentaram em prova como individuais.

PUB

Na competição feminina, Carla Martinho, do Recreio Desportivo de Águeda, conseguiu o primeiro lugar do pódio com um tempo de 1:15:04.090, menos 00:03:06.667 que a segunda, Andreia Santos, do clube Desportivo Feirense, e menos 00:14:08.920 que Sílvia Silva, representante do Q-Trilho.

Mas nem todos correram para subir ao pódio. Branca Leitão, residente em Vila Real, fez a prova mais pequena, de seis quilómetros, "mais por diversão do que por outra coisa" e, essencialmente, para passar o "vício da corrida" a uma amiga. "Tenho a certeza de que vai pegar", sorriu Branca, voltando-se para Teresa Taveira, que reviveu a "sensação ótima" que já experimentara "há alguns anos", mas que, entretanto, largou. "Agora vou recomeçar com toda a força e treinar todos os dias", prometeu.

Cristina Carneiro, de Fafe, está habituada a fazer a meia-maratona, mas porque tem estado "um bocadinho parada", também preferiu fazer o percurso mais curto entre a Barragem de Bagaúste e a Avenida do Douro, na cidade reguense.

Para um grupo de três jovens russas a residirem no Porto, a ocasião serviu para se estrearem nas corridas em Portugal. Escolheram o Meia Maratona do Douro Vinhateiro por se desenrolar numa região que é Património Mundial da Humanidade. "É único estar aqui", reconheceram.