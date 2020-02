Hoje às 16:56 Facebook

A 8ª edição do campeonato nacional de enduro realiza-se este fim de semana, dias 15 e 16 de fevereiro, junto às margens do Rio Douro, no Peso da Régua.

Ainda com a vitória de Hugo ​​​​​​​Basaula no arranque do Campeonato Nacional de Enduro, a caravana da disciplina está já de "malas aviadas" para discutir a segunda ronda do ano, a primeira com dois dias pontuáveis, a realizar já este fim de semana, sábado e domingo, junto às margens do Rio Douro, no Peso da Régua.

