Atropelamento faz ferido grave no Peso da Régua

Um homem com cerca de 60 anos sofreu ferimentos graves, esta sexta-feira, depois de ter sido atropelado por um veículo ligeiro, no Peso da Régua. A vítima foi colhida por um automóvel na avenida Diocese de Vila Real, quando atravessava a estrada numa zona sem passadeira.

O homem terá parado o automóvel na berma da estrada com um problema mecânico e estava a atravessar a via quando foi atropelado. "A vítima sofreu várias fraturas e foi transportado para o hospital de Vila Real, com ferimentos graves", explicou o comandante dos bombeiros do Peso da Régua, Rui Lopes.

O alerta foi recebido pela corporação às 14.15 horas. Para o local foram acionados 13 operacionais e seis viaturas dos bombeiros da Régua, a VMER de Vila Real, a SIV de Lamego e ainda a GNR.