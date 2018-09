Bombeiros ajudaram bebé a nascer em casa no Peso da Régua

Sandra Borges Hoje às 17:09 Facebook

Twitter

Tomás veio ao mundo pouco depois da meia-noite, este sábado, e não quis esperar por chegar ao hospital, nem mesmo pela ambulância.

Os bombeiros do Peso da Régua foram chamados para fazer o transporte da mãe até à maternidade de Vila Real, mas encontraram-na em casa já em trabalho de parto.

Os dois bombeiros, Pedro Silva, 40 anos, e Bruno Sousa, 35, já fizeram dezenas de partos e estão habituados a estas andanças. "Já não é a primeira vez que eles acorrem a situações como esta. O parto decorreu sem problemas porque têm bastante experiência e mantiveram a calma necessária para ajudar a mãe", explicou o comandante dos bombeiros voluntários do Peso da Régua, Rui Lopes.

Depois de nascer, uma segunda equipa ajudou a retirar a mãe de casa, situada no Peso da Régua, e os bombeiros transportaram-na, juntamente com o bebé, para o hospital de Vila Real. "Foi acionada a VMER com a qual nos encontramos a meio do caminho, no túnel de acesso à A24, para confirmar que estava tudo bem", acrescentou Rui Lopes.

A parturiente, que foi mãe pela quarta vez, já estava no fim da gestação e tanto ela como o filho encontram-se bem de saúde. Tomás nasceu com 3,430 quilos e 48 centímetros.