Agente da PSP morre em capotamento de trator na Régua

Um homem de 41 anos morreu, esta quinta-feira, na sequência de um acidente de trator na localidade de Ermida, na freguesia de Moura Morta e Vinhós, no Peso da Régua.

O alerta para o acidente foi dado às 9.38 horas.

"A vítima estaria a transportar lenha para um armazém quando o trator virou", explicou o comandante dos bombeiros de Fontes, Artur Cardoso. Foi acionado o helicóptero do INEM, mas os médicos acabaram por declarar o óbito no local.

A vítima era agente da PSP e que trabalhava na zona do Porto.

As operações de socorro envolveram 16 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros de Fontes, além do meio aéreo do INEM. A GNR também esteve no local.