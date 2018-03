Carrinha embate em poste e faz dois feridos no Peso da Régua

Sandra Borges Hoje às 19:25 Facebook

O despiste de um veículo de mercadorias provocou, este sábado, por volta das 17 horas, dois feridos ligeiros, no Peso da Régua. Segundo fonte da GNR, a viatura embateu num poste de iluminação na avenida do Douro.

O poste de iluminação acabou por ficar caído no passeio da avenida. "Depois de embater no poste, a viatura tombou na faixa de rodagem", explicou a fonte. Os dois ocupantes do veículo sofreram ferimentos considerados ligeiros.

Para o local do acidente, foram acionados 14 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros voluntários do Peso da Régua e da GNR.