03 Junho 2018 às 18:46 Facebook

Twitter

Comboios de Portugal retomou a campanha do comboio histórico do Douro, que este ano vai realizar 44 viagens entre a Régua e o Tua, até 28 de outubro.

As viagens efetuam-se todos os sábados e domingos entre as estações de Peso da Régua (Vila Real) e o Tua (Bragança), também com paragem na vila do Pinhão.

Ler mais na A Voz de Trás-os-Montes