Corpo encontrado a boiar num tanque em Peso da Régua

O corpo de um homem de 64 anos foi encontrado a boiar num tanque com água, este domingo, em Loureiro, Peso da Régua. A vítima já tinha sido vista naquele local, no sábado à noite, e foi encontrada logo de manhã por pessoas que passaram no local.

O comandante dos bombeiros do Peso da Régua, Rui Lopes, confirmou ao JN que "o homem foi visto junto ao tanque, ontem à noite, por volta das 20 horas". "Já de manhã, foi encontrado por pessoal da vindima que viram um corpo a boiar", afirmou.

A vítima, que vivia sozinha, tinha um historial de problemas de alcoolismo. Fonte da GNR confirmou a ocorrência e adiantou que foi acionada a Polícia Judiciária de Vila Real, que está a investigar as causas da morte.